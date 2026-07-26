Враг ударил дроном по супермаркету «АТБ» в Чернигове, есть погибшие

Днем 26 июля российские войска нанесли удар по Чернигову. Один из беспилотников попал в супермаркет «АТБ», в результате чего погибли два человека, среди которых 10-летний ребенок.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, вражеский БПЛА упал на территорию супермаркета «АТБ» в микрорайоне ЗАЗ. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 7 раненых. Среди жертв атаки – 10-летний ребенок.

«На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется», – написал Брижинский.

Также утром 26 июля россияне атаковали Чернигов беспилотниками. Один из них попал по территории предприятия, из-за чего произошло возгорание производственного помещения.

Напомним, в воскресенье утром, 26 июля, российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона.

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате атаки на Слободской район Харькова.

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