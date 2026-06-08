В Еврокомиссии спрогнозировали, когда завершат работу над 21-м пакетом санкций против рф

Европейская комиссия планирует завершить подготовку 21-го пакета санкций против россии уже на этой неделе. После этого документ будет передан на рассмотрение государств-членов ЕС для окончательного утверждения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, ее цитирует Суспільне.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

«Действительно, как вы знаете, мы работаем над 21-м пакетом санкций, и мы сможем принять его со своей стороны очень, очень скоро, еще на этой неделе», – отметила Пиньо.

Ожидается, что новые ограничения затронут не только российские структуры, но и финансовые учреждения в третьих странах, в частности в Центральной Азии, которые, по оценкам ЕС, помогают российским банкам обходить уже введенные санкции.

В то же время другая пресс-секретарь Еврокомиссии, Шивон МакГарри, сообщила о предложении временного исключения из санкционного режима для китайского производителя полупроводников Yangzhou Yangtze Electronics, который ранее попал под ограничения в рамках 20-го пакета санкций.

«Мы предлагаем временное исключение на 9 месяцев, поскольку эта компания является ключевым поставщиком для ряда европейских автомобильных компаний, и потому внесение в список приведет к серьезным перебоям в их цепях поставок чипов», – сказала она.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что ЕС готовит санкции против четырех китайских компаний, которые помогают россии в войне.

Кроме того, известно, что европейцы рассматривают возможность введения ограничений против банков, религиозных деятелей, «теневого флота» рф и компаний, которые продают украинское зерно с временно оккупированных территорий.

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