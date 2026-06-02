Politico выяснило, какие сферы охватит новый пакет санкций ЕС против россии

Европейский Союз готовит согласование 21-го пакета санкций против россии до конца следующей недели на фоне усиления угроз Европе. Новые ограничения могут затронуть доходы рф от нефти, банковский сектор и так называемый «теневой флот».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

9 февраля 2026, 18:31

Как отмечается, в Брюсселе фактически возвращаются к «плану А» – стратегии усиления давления на Москву вместо поиска переговорных форматов, несмотря на призывы отдельных лидеров назначить «специального посланника» для мирных переговоров.

Ключевым предложением является закрепление действующего ценового ограничения на российскую нефть. Сейчас оно должно завершиться летом и автоматически повыситься, если не будет принято новых решений. Однако страны ЕС стремятся «заморозить» текущий уровень, чтобы не допустить роста доходов Москвы на фоне повышения мировых цен на нефть.

Полный запрет импорта российской нефти, как и запрет морских сервисов, на данный момент считается маловероятным, сообщили дипломаты.

ЕС также может усилить санкции против российских энергетических гигантов – «Лукойла» и «Роснефти». Отдельно планируются новые ограничения для судов «теневого флота» рф и компаний, обеспечивающих их деятельность.

Кроме того, обсуждается включение в санкционный список патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви, который считается близким к российскому диктатору путину. Предыдущие попытки ввести против него санкции блокировала Венгрия.

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов подчеркнул, что ограничения должны быть расширены на дополнительные суда «теневого флота» и связанные с ним структуры. Также Киев призывает рассмотреть санкции против «Росатома», который является частью военной машины Кремля.

Напомним, сейчас ЕС работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и ещё ряда ключевых сфер, помогающих путину финансировать войну против Украины.

Стоит отметить, что Евросоюз официально утвердил 20-й пакет санкций против россии 23 апреля. В тот же день также согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Недавно Совет Евросоюза продлил санкционные ограничения в отношении лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека и репрессии в россии, ещё на год – до 28 мая 2027 года.

Также в марте Евросоюз продлил антироссийские санкции, введённые в связи с полномасштабным вторжением россии и оккупацией агрессором части Украины, ещё на полгода, до 15 сентября.

