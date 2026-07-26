Сибига отреагировал на призыв Токаева к путину приостановить войну в Украине

Политика
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Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на призыв президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева к главе Кремля владимиру путину остановить войну против Украины.
РБК-Украина

В МИД Украины поддерживают недавний призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к российскому диктатору владимиру путину о прекращении войны.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Андрея Сибиги в соцсетях.

«Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», – отметил Сибига.

Министр уточнил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, однако со своей стороны Кремль продолжает отвергать этот четкий путь к миру.

Согласно его словам, россия должна почувствовать больше давления, прежде чем согласится на реалистичные предложения по миру.

«Пресс-секретарь путина уже отверг и предложение президента Казахстана. Итог таков: Москва должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения по миру», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с путиным призвал прекратить боевые действия в Украине и возобновить переговорный процесс на основе «стамбульских договоренностей».

Впоследствии у путина заявили, что «замораживание» войны в Украине, которое предложил президент Казахстана, на данный момент якобы невозможно.

Также недавно президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня лучше десятилетий войны ценой жизней украинцев, а до этого назвал ориентировочные сроки новой трехсторонней встречи с участием Украины, США и РФ.

Вместе с тем, по данным медиа, Кремль пока не планирует идти на настоящие мирные переговоры, так как стремится продолжать войну ради достижения собственных максималистских целей.

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