В Харькове количество раненых в результате утреннего удара превысило 10 человек

Количество пострадавших в результате утренней атаки на Слободской район Харькова в воскресенье, 26 июля, возросло по меньшей мере до 12 человек.

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На данный момент 12 пострадавших в Слободском районе Харькова», – отметил руководитель области.

Отмечается, что, по уточненной информации, у 75-летней и 42-летней женщин медики диагностировали острую реакцию на стресс. Также пострадал 62-летний мужчина. Сейчас всем оказывается медицинская помощь.

Перед этим Синегубов сообщал, что в результате утренней атаки погибла 40-летняя женщина. Известно, что в результате атаки полностью разрушены два жилых дома. Еще 22 частных домовладения получили повреждения.

«Мальчик с взрывным ранением госпитализирован. Девушка получила острую реакцию на стресс и получила помощь медиков на месте. Также среди пострадавших 54-летний, 85-летний, 65-летний мужчины и 45-летняя, 65-летняя, 53-летняя и 34-летняя женщины», – говорится в заявлении руководителя ОВА.

Как известно, в воскресенье утром, 26 июля, российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона, в результате чего погиб человек и еще более десятка гражданских получили ранения.

Напомним, сегодня ночью, 26 июля, российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. В частности, в Соломенском районе столицы в результате атаки пострадали три человека.

Уже утром, 26 июля, они атаковали Кривой Рог Днепропетровской области, в результате чего загорелся один из торговых центров.

Также россияне попали по одному из объектов гражданской инфраструктуры в центре Запорожья, в результате чего один человек погиб и еще шестеро получили ранения.

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