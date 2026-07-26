Иран объявил о паузе в ударах: в чем причина

Иранские военные заявили, что прекратили ответные операции после двухдневного затишья в атаках со стороны Соединенных Штатов. В Тегеране пояснили, что их стратегия была полностью построена на ответных ударах.
Об этом сообщает The Times of Israel.
«Американцы прекратили свои атаки в течение последних двух ночей. Поскольку наша стратегия была полностью направлена на ответные действия, мы также прекратили свои ответные операции», – заявил представитель иранских военных Амир Акрамания.
В то же время он назвал стратегию Соединенных Штатов непонятной даже для американского руководства.
«Об этом свидетельствуют заявления американских чиновников, в частности президента США, а также действия Центрального командования США», – сказал Акрамания.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану.
Это произошло после почти двух недель ежедневных американских атак.
Напомним, 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло привести к взрыву.
Позже США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда.
При этом администрация Трампа потребовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.
В частности, позже иранские войска нанесли ракетные удары по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, а среди раненых оказались граждане Украины.
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