Иран объявил о паузе в ударах: в чем причина

Политика
Читати українською
Иранские военные заявили, что прекратили ответные операции на действия Соединенных Штатов. В Тегеране при этом назвали стратегию Вашингтона непонятной.
фото getty images

Иранские военные заявили, что прекратили ответные операции после двухдневного затишья в атаках со стороны Соединенных Штатов. В Тегеране пояснили, что их стратегия была полностью построена на ответных ударах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Трамп заявил, что время для сделки с Ираном «еще не наступило»Трамп заявил, что время для сделки с Ираном «еще не наступило», но переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. США не исключают продолжения военной кампании.

«Американцы прекратили свои атаки в течение последних двух ночей. Поскольку наша стратегия была полностью направлена на ответные действия, мы также прекратили свои ответные операции», – заявил представитель иранских военных Амир Акрамания.

В то же время он назвал стратегию Соединенных Штатов непонятной даже для американского руководства.

«Об этом свидетельствуют заявления американских чиновников, в частности президента США, а также действия Центрального командования США», – сказал Акрамания.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану.

Это произошло после почти двух недель ежедневных американских атак.

Напомним, 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло привести к взрыву.

Позже США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда.

При этом администрация Трампа потребовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.

В частности, позже иранские войска нанесли ракетные удары по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, а среди раненых оказались граждане Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дональд Трамп США Иран Война на Ближнем Востоке
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Иран объявил о паузе в ударах: в чем причина
Еще четыре страны передали Украине энергооборудование почти на 2,5 млн евро
Россия готовит наступление на Покровском направлении: в НГУ назвали главную цель оккупантов
В Харькове количество раненых в результате утреннего удара превысило 10 человек
Стали известны новые подробности визита президента Украины в Вашингтон
Зеленский поговорил со Стуббом: президент Финляндии сделал заявление
В сети появились фейковые сообщения от имени Драпатого об аудите в ВСУ (исправлено)
Россия уничтожила в Украине более 1,5 миллиона книг за неполный июль
Сибига отреагировал на призыв Токаева к путину приостановить войну в Украине
Орбан считает, что ЕС может исчезнуть через 25 лет
Больше новостей