Иран объявил о паузе в ударах: в чем причина

Иранские военные заявили, что прекратили ответные операции после двухдневного затишья в атаках со стороны Соединенных Штатов. В Тегеране пояснили, что их стратегия была полностью построена на ответных ударах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

25 июля 2026, 08:57 Трамп заявил, что время для сделки с Ираном «еще не наступило» Трамп заявил, что время для сделки с Ираном «еще не наступило», но переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. США не исключают продолжения военной кампании.

«Американцы прекратили свои атаки в течение последних двух ночей. Поскольку наша стратегия была полностью направлена на ответные действия, мы также прекратили свои ответные операции», – заявил представитель иранских военных Амир Акрамания.

В то же время он назвал стратегию Соединенных Штатов непонятной даже для американского руководства.

«Об этом свидетельствуют заявления американских чиновников, в частности президента США, а также действия Центрального командования США», – сказал Акрамания.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану.

Это произошло после почти двух недель ежедневных американских атак.

Напомним, 7 июля в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло привести к взрыву.

Позже США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда.

При этом администрация Трампа потребовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.

В частности, позже иранские войска нанесли ракетные удары по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, а среди раненых оказались граждане Украины.

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