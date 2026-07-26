Орбан считает, что ЕС может исчезнуть через 25 лет

Политика
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Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз не имеет будущего без реформ. По его мнению, ЕС не способен к самостоятельному обновлению.
Reuters

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз может прекратить существование, если в ближайшее время не проведет глубокие реформы.

Об этом он сказал во время программного выступления в летнем лагере Тушваньош в Румынии.

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Отвечая на вопрос, будет ли существовать ЕС через 25 лет, Орбан выразил сомнение в такой перспективе. По его словам, в нынешнем виде Европейский Союз нежизнеспособен и, как многие другие международные организации, может исчезнуть или подвергнуться коренной трансформации, если не адаптируется к новым вызовам.

Политик подчеркнул, что не желает распада Евросоюза, однако убежден: без способности к самореформированию его будущее выглядит неопределенным. В то же время он выразил надежду, что Венгрия сможет сыграть важную роль в процессе реформирования и получить от этого преимущества.

Кроме того, Орбан раскритиковал деятельность Европейской комиссии. Он считает, что ее полномочия должны быть существенно ограничены. По его словам, это станет возможным только при условии, если политическая группа «Патриоты за Европу» получит большее влияние в Брюсселе и восстановит баланс между европейскими институтами и государствами-членами.

Недавно стало известно, что Европейская комиссия готовит предложения по изменению правил расширения ЕС в ответ на инициативы государств-членов. В то же время в Брюсселе стремятся избежать ситуации, при которой все новые требования и гарантии будут касаться только Черногории – страны-кандидата, которая сейчас ближе всех к вступлению в Евросоюз.

Кроме того, СМИ сообщали, что Еврокомиссия работает над планом, который позволит странам-кандидатам получать отдельные преимущества членства еще до полноценного вступления. В частности, речь идет о доступе к части программ финансирования, более благоприятных условиях торговли и частичном доступе к единому рынку.

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ЕС Евросоюз Виктор Орбан
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