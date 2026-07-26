Зеленский поговорил со Стуббом: президент Финляндии сделал заявление

Политика
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Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Украина готова к миру, а ее позиция сейчас сильнее, чем когда-либо с начала войны.
president.gov.ua

Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Украина готова к миру, а ее позиция сейчас сильнее, чем когда-либо с начала войны.

Об этом Стубб написал в соцсети X.

Зеленский озвучил сроки трехсторонней мирной встречиНовые трехсторонние переговоры с участием Украины, США и россии могут состояться, по мнению президента Зеленского, еще до осени.

По его словам, во время разговора стороны обсудили агрессивную войну россии против Украины и дальнейшие действия.

«У меня был хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили агрессивную войну россии против Украины и дальнейшие действия», – отметил президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что позиция Украины сейчас является самой сильной с начала полномасштабной войны.

«Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для сохранения темпа. Украина готова к миру», – заявил он.

Ранее Зеленский заявлял, что следующую трехстороннюю встречу Украины, США и россии стоит провести до осени.

Президент также говорил, что готов подписать мирное соглашение с рф в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

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Владимир Зеленский Финляндия Война с Россией Александр Стубб
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