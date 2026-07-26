В СВР рассказали, как россия пытается замаскировать кризис авиации

В россии планируют объединить несколько авиакомпаний и связанных с ними предприятий в единый холдинг. Таким образом Кремль пытается скрыть углубление кризиса в гражданской авиации.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

По информации разведки, государственная корпорация «Ростех» намерена создать новый холдинг, в который войдут пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовой перевозчик SkyGates, санитарная авиация и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис». Управление новой структурой планируют передать компании «Ильюшин Финанс Ко».

Официально реорганизацию объясняют необходимостью централизовать управление и создать единую систему технического обслуживания. Однако в СВРУ убеждены, что главная цель – объединить финансовую отчетность проблемных активов, чтобы скрыть их убытки.

В разведке отмечают, что Red Wings уже не способна в полной мере выполнять собственную чартерную программу. Из трех самолетов Boeing 777 регулярные рейсы выполняет только один, второй используется как резервный, а третий фактически не эксплуатируется. Ситуацию ухудшают управленческие конфликты и нехватка квалифицированных кадров.

Подобные проблемы, по данным СВР, имеет и грузовая авиакомпания SkyGates. Перевозчик сталкивается с дефицитом двигателей и запасных частей, затяжными ремонтами и старением авиапарка.

В Службе внешней разведки подчеркивают, что создание нового холдинга не устранит системных проблем отрасли. Реорганизация может лишь перераспределить финансовые ресурсы, персонал и комплектующие между компаниями, однако не увеличит количество самолетов, двигателей или специалистов.

В ведомстве подчеркнули, что никакие организационные изменения не способны восстановить поставки западных комплектующих, ускорить серийное производство российских самолетов или остановить отток квалифицированных работников.

По мнению СВР, нынешний кризис российской гражданской авиации является следствием технологической изоляции, изношенного авиапарка и хронического кадрового дефицита.

Напомним, еще в ноябре 2025 года разведка рассказывала, что россия до 2030 года из-за санкций будет вынуждена списать около 340 самолетов.

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