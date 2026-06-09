Президент рассказал, кто поможет Украине с антибаллистикой и анонсировал новые санкции против рф

Политика
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Три страны Европы согласились помочь Украине с антибаллистикой, а Великобритания готова присоединиться к разработке совместной антибаллистической системы.
The Guardian

Франция, Великобритания и Германия помогут Украине с антибаллистикой. В частности, они могут присоединиться к разработке антибаллистической системы, которая позволит защитить население от атак российской федерации.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

«Страны E3 (Франция, Германия, Британия) помогут нам с антибаллистикой. Кстати, надеюсь, что нам удастся разработать европейскую антибаллистическую систему вместе с Великобританией. Это нужно нам, и это нужно Великобритании», – сказал президент и подчеркнул, что работа с Британией по этому вопросу уже в активной фазе.

Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативуСлова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

Также Зеленский анонсировал новые санкции против российской федерации от европейских стран. Все страны E3 поддерживают усиление давления на россию и подтвердили это президенту Зеленскому.

«Вчера на встрече E3 все согласились, что нам надо усилить санкции против россии», – сказал лидер Украины.

Кроме этого, Владимир Зеленский считает, что украинские военные должны получать значительно более высокие зарплаты, а Украина должна перейти на контрактную систему, поскольку быть военным опасно, воины гибнут каждый день, оберегая жизни своих родных и близких и защищая свою землю.

«Быть военным опасно, и мы должны обеспечить им достойные зарплаты, потому что они отдают свои жизни. Для этого нам нужно дополнительное финансирование. Сейчас это даже близко не то, что россия платит своим наемникам. Очень надеюсь, что наши друзья помогут», – сказал президент.

Напомним, также Владимир Зеленский заявил в этом же интервью, что путинская россия постепенно теряет инициативу в войне против Украины, однако это еще не поражение. Он отметил, что военная ситуация для Украины сейчас является одной из лучших за последние два с половиной года, а у россиян много потерь, что точно является признаком не победы.

Также мы сообщали, что во время разговора с премьер-министром Британии Киром Стармером президент Украины поднял вопрос средств от продажи ФК «Челси», предложив направить их на закупку противоракетных систем для Украины.

А 8 июня президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. После нее Зеленский заявил, что стороны готовы активно работать уже в эти недели, чтобы дать старт дипломатии в вопросе завершения войны в стране.

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