Еще четыре страны передали Украине энергооборудование почти на 2,5 млн евро

Общество
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Украина получила энергетическое оборудование почти на 2,5 миллиона евро от Литвы, Австралии, Швеции и Великобритании.
Иллюстративное фотоEPA/UPG

В течение недели четыре страны передали Украине энергетическое оборудование общей стоимостью почти 2,5 млн евро для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Энергосистему Украины безотлагательно сбалансируют: Шмыгаль озвучил 5 этаповМинэнерго поручило профильным службам и предприятиям оптимизировать деятельность и завершить ремонты на энергообъектах, чтобы сбалансировать систему и избежать чрезмерных нагрузок.

Отмечается, что полученное оборудование, доставленное благодаря взносам международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины, поможет восстанавливать и укреплять энергетическую инфраструктуру, которая постоянно получает повреждения в результате регулярных российских атак.

«При поддержке Литвы и Австралии критически важное энергетическое оборудование получила прифронтовая Харьковщина. Взносы Швеции помогли приобрести для НЭК «Укрэнерго» важные для работы энергетического оборудования элементы», – говорится в сообщении ведомства.

В то же время, уточняется, что финансовая поддержка Великобритании позволила приобрести необходимое энергетическое оборудование для Винницкой области.

В ведомстве также поблагодарили Литву, Австралию, Швецию, Великобританию и других международных партнеров за помощь в восстановлении и укреплении энергетического сектора Украины.

Напомним, Литва выделит 4 миллиона евро на обеспечение энергонезависимости украинских школ и больниц.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что на встрече «энергетического Рамштайна» в Гданьске международные партнеры объявили о по меньшей мере 375 млн евро помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и взносов в Фонд поддержки энергетики.

Тем временем в Британии заявили, что готовят новый пакет помощи Украине стоимостью почти в 290 миллионов фунтов (около $381,6 млн). Деньги направят на восстановление и укрепление энергетической безопасности Украины.

К тому же стало известно, что 23 июля Украина получила от МВФ около $690 миллионов второго транша по новой четырехлетней программе.

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