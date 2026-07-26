Румыния в третий раз за три дня сбила беспилотник и резко обратилась к россии

Национальная безопасность
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В воскресенье, 26 июля, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия. Это уже третий случай уничтожения дрона над Румынией за три дня.
af.mil

В воскресенье, 26 июля, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбил беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия. Это уже третий случай уничтожения дрона над Румынией за три дня.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

Румыния сбила еще один дрон, залетевший на ее территориюУтром 25 июля румынские военные во второй раз за последние два дня сбили неизвестный беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. Дрон перехватил пилот истребителя F-16.

Инцидент произошел около 10:13 по местному времени.

«Поздравляю румынских пилотов и наземные команды с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои миссии. Своими действиями они способствуют обороне национальной территории и безопасности граждан Румынии», – написал Дан.

Президент также рассказал о результатах расследования другого инцидента, который произошел 24 июля. По данным Генеральной прокуратуры, тогда румынские военные сбили дрон типа Shahed, который россия применяет в войне против Украины.

Происхождение беспилотников, уничтоженных 25 и 26 июля, еще устанавливают.

Дан сообщил, что Румыния готовит дипломатический протест против рф. Его содержание будет зависеть от окончательных результатов расследований.

«Недопустимо и нетерпимо, чтобы российская федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Европейского союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками», – заявил президент.

За последние три дня это уже третье уничтожение беспилотника над территорией Румынии. Предыдущие случаи произошли 24 июля и 25 июля, когда истребители F-16 также уничтожили дроны, нарушившие воздушное пространство страны.

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Румуния Истребители F-16 Дрон Атака рф на Украину
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