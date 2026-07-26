Румыния в третий раз за три дня сбила беспилотник и резко обратилась к россии

В воскресенье, 26 июля, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбил беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны в районе Сулина–Килия. Это уже третий случай уничтожения дрона над Румынией за три дня.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

25 июля 2026, 11:56 Румыния сбила еще один дрон, залетевший на ее территорию Утром 25 июля румынские военные во второй раз за последние два дня сбили неизвестный беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. Дрон перехватил пилот истребителя F-16.

Инцидент произошел около 10:13 по местному времени.

«Поздравляю румынских пилотов и наземные команды с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои миссии. Своими действиями они способствуют обороне национальной территории и безопасности граждан Румынии», – написал Дан.

Президент также рассказал о результатах расследования другого инцидента, который произошел 24 июля. По данным Генеральной прокуратуры, тогда румынские военные сбили дрон типа Shahed, который россия применяет в войне против Украины.

Происхождение беспилотников, уничтоженных 25 и 26 июля, еще устанавливают.

Дан сообщил, что Румыния готовит дипломатический протест против рф. Его содержание будет зависеть от окончательных результатов расследований.

«Недопустимо и нетерпимо, чтобы российская федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Европейского союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками», – заявил президент.

За последние три дня это уже третье уничтожение беспилотника над территорией Румынии. Предыдущие случаи произошли 24 июля и 25 июля, когда истребители F-16 также уничтожили дроны, нарушившие воздушное пространство страны.

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