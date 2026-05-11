Более половины украинцев избегают массовых скоплений людей – исследование

Более половины украинцев с начала полномасштабной войны избегают больших скоплений людей, почти каждый второй испытывает тревогу из-за громких звуков, а большинство респондентов регулярно проверяет все оповещения об опасности.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Анализ структуры повседневных привычек украинцев, сформировавшихся под влиянием внешних угроз, свидетельствует о высоком уровне адаптивной тревожности. Большинство опрошенных (57%) постоянно избегают больших скоплений людей, а 46% испытывают раздражение или тревогу из-за громких звуков.

Значительная часть граждан интегрировала в свой быт новые поведенческие практики, связанные с безопасностью. В частности, 42% респондентов регулярно мониторят оповещения об опасности, а 39% сознательно ограничивают передвижение по городу. В то же время превентивная проверка наличия укрытий в новых местах остаётся менее распространённой практикой – её отметили лишь 13% опрошенных.

Лишь 12% респондентов сообщили, что не приобрели ни одной из перечисленных привычек. Это, как отмечается в исследовании, подчёркивает массовый характер изменений в поведенческих моделях украинцев под влиянием длительной стрессовой среды.

Отдельно фиксируются существенные различия между социальными группами.

Гендерные различия

Женщины значительно чаще мужчин избегают скоплений людей (62% против 51%), острее реагируют на громкие звуки (51% против 40%) и чаще мониторят каналы оповещений (48% против 34%). В то же время мужчины вдвое чаще заявляют, что не приобрели ни одной из этих привычек (17% против 8%).

Возрастные различия

Наибольшая разница прослеживается между молодёжью и старшими респондентами. Люди в возрасте 55+ почти вдвое чаще избегают скоплений (69% против 37%) и чаще ограничивают передвижение по городу (49% против 29%) по сравнению с группой 18–29 лет.

В то же время молодёжь демонстрирует отдельные специфические поведенческие черты: 23% респондентов в возрасте 18–29 лет всегда проверяют наличие укрытия в новых помещениях – это почти вдвое больше, чем в старших возрастных группах. Также именно среди молодёжи зафиксирована наибольшая доля тех, кто не изменил привычный образ жизни (19%).

Региональные особенности

Наивысший уровень адаптивных ограничений зафиксирован на Востоке: 73% опрошенных избегают скоплений людей, а 55% ограничивают передвижение по городу. На Юге наблюдается наивысшая чувствительность к громким звукам (57%) и наиболее активный мониторинг оповещений о тревогах (49%). Также жители Юга чаще других проверяют наличие укрытий в новых помещениях.

В то же время респонденты из западных областей демонстрируют наименьший уровень стрессовых поведенческих привычек и одновременно наибольшую долю тех, чьё повседневное поведение не изменилось (20%).

Напомним, в конце апреля Рада в очередной раз продлила военное положение и мобилизацию.

Также по данным исследования, в Украине молодёжь испытывает максимально высокий уровень стресса из-за страха быть мобилизованной. Украинцы старшего возраста больше стрессуют из-за проблем со здоровьем, отключений света или финансовых трудностей в условиях полномасштабной войны.

