Украинцы назвали места, где испытывают наибольшую тревожность из-за войны – исследование

Украинцы всех возрастных категорий испытывают самый высокий уровень тревожности на открытых пространствах: в парках, на площадях и на улице. Наибольшую тревожность в подобных местах фиксируют у жителей Востока и Юга.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Так, самый высокий уровень чувства опасности среди всех групп зафиксирован на открытых пространствах (средний балл 2,44). Наименее тревожными локациями являются медицинские и образовательные учреждения (по 2,25 балла).

11 мая 2026, 11:13 Результаты онлайн-опроса на тему «Адаптация к современным условиям: безопасность, привычки и уровень стресса» Более половины опрошенных украинцев избегают больших скоплений людей, почти каждый второй испытывает тревогу из-за громких звуков. Наибольший стресс граждане испытывают из-за неопределенности будущего и финансовых проблем. Подробнее – в материале Слово и дело.

Лидеры безопасности – это медицинские учреждения (63%) и торговые центры (61%). Там люди чувствуют себя «полностью безопасно» и «скорее безопасно».

А вот локации с самым высоким уровнем беспокойства и тревоги – это открытые пространства (улицы, парки, площади). Там суммарный уровень опасности составляет 42%, то есть людям там – «скорее опасно» или «совсем опасно». Эта локация также имеет самую большую долю респондентов, чувствующих себя «совсем опасно». Их 13%.

Доминирующая оценка – самым популярным вариантом ответа для всех локаций является «скорее безопасно», с самым высоким показателем в 48% (медицинские учреждения) и самым низким в 40% (учебные заведения и открытые пространства).

Среднее арифметическое относительно чувства опасности в разрезе социально-демографических групп имеет следующие тенденции:

общая иерархия тревожности – самый высокий уровень чувства опасности среди всех групп зафиксирован на открытых пространствах (средний балл 2,44). Наименее тревожными локациями являются медицинские и образовательные учреждения (по 2,25 балла).

Относительно гендера: женщины имеют более развитое чувство опасности, чем мужчины, в большинстве категорий. Наибольший разрыв наблюдается в оценке медицинских учреждений (2,30 у женщин против 2,19 у мужчин) и торговых центров (2,33 у женщин против 2,25 у мужчин). А вот в оценке общественного транспорта и открытых пространств показатели мужчин и женщин идентичны.

Относительно возраста – чувство опасности растет пропорционально возрасту респондентов. Самый низкий уровень тревожности демонстрирует молодежь (18-29 лет), особенно в ТЦ / супермаркетах (2,05) и медицинских учреждениях (2,07). Самые высокие показатели чувства опасности зафиксированы в возрастной группе 45-54 года (в частности, пиковое значение 2,53 для открытых пространств) и среди респондентов в возрасте 55 лет и старше.

Также самый высокий уровень чувства опасности во всех без исключения локациях демонстрируют жители Востока и Юга. На Востоке зафиксированы критические показатели для открытых пространств (2,85) и учебных заведений (2,70). На Юге наиболее опасными считаются открытые пространства (2,81) и общественный транспорт (2,67).

Самые низкие показатели чувства опасности стабильно демонстрирует Запад Украины. Показатели этого региона являются единственными, которые опускаются ниже 2 баллов (например, 1,93 для учебных заведений и 1,96 для медицинских учреждений).

Киев и Центральные регионы демонстрируют средние показатели.

Также мы исследовали, почему сейчас украинская молодежь испытывает максимально высокий уровень стресса, и из-за чего больше всего стрессуют украинцы старшего возраста.

Напомним, также мы сообщали, что весной 2026 года у украинцев ухудшилось чувство личной безопасности. Так, 53% респондентов сообщили о его ухудшении. 30% – о существенном ухудшении, а еще 23% – об умеренном. Это произошло на фоне теракта и расстрела людей в Киеве 18 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.