45% украинцев считают, что власть стоит критиковать несмотря на войну – исследование

Украинское общество разделилось в вопросе свободы критики власти во время войны. 45% респондентов считают, что критика должна оставаться полностью разрешённой как инструмент контроля за действиями власти, тогда как другие опрошенные либо выступают против этого, либо поддерживают лишь частичные ограничения.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно опросу, 45% респондентов поддерживают полное возвращение свободы критики. Они аргументируют это тем, что подотчётность власти обществу необходима даже во время войны, поскольку позволяет контролировать эффективность управленческих решений и предотвращать злоупотребления.

В то же время 21% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Они считают, что критика в нынешних условиях может усиливать внутренние противоречия и разъединять общество, а потому является несвоевременной или вредной.

Ещё 16% респондентов выступают за частичную свободу критики – сосредоточенную преимущественно на экономических и социальных вопросах, но без публичного обсуждения тем, связанных с обороной и безопасностью государства. При этом 18% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.

Исследование также фиксирует существенные различия в ответах в зависимости от пола, возраста и региона проживания.

Мужчины чаще поддерживают полное возвращение свободы критики власти – 54% против среднего показателя 45%. В то же время женщины несколько чаще считают критику фактором общественного разъединения (26% против 21%) и почти в полтора раза чаще затрудняются с ответом (21% против 13% среди мужчин).

В возрастном разрезе поддержка свободы критики растёт с возрастом респондентов. Самый высокий уровень зафиксирован среди людей в возрасте 55 лет и старше – 48%. Эта группа также является наиболее определившейся: только 9% выбрали вариант «затрудняюсь ответить». В то же время среди молодёжи 18–29 лет уровень поддержки ниже – 39%, а доля неопределившихся ответов является рекордной и составляет 28%.

Региональное распределение показывает, что наибольший запрос на возвращение политической критики зафиксирован в Киеве – 62%, что существенно превышает средний показатель. Южные регионы также демонстрируют повышенную поддержку свободы критики и одновременно самый низкий уровень опасений относительно возможного «разъединения общества» (12% против 21% в среднем). В центральных регионах уровень поддержки этой позиции несколько ниже, чем в среднем по стране.

Напомним, по данным исследования, более половины украинцев (56,5%) хотели бы вернуть наказание в виде смертной казни за государственную измену и пособничество в терактах в условиях войны. Тех, кто не поддерживает такую инициативу, значительно меньше – 24,5%.

Также известно, каждый пятый украинец считает уклонение от уплаты налогов и работу «в тени» во время войны фактически мародёрством. В целом отношение к «теневой» экономике разделилось: часть респондентов её осуждает, тогда как почти 40% оправдывают.

