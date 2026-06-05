Венгрия поддержит продление санкций ЕС против россии ещё на год – Bloomberg

Венгрия заявила, что поддержит продление санкций Европейского Союза против россии еще на один год, что означает резкий отход от ее прежней позиции блокирования решений.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

11 мая 2026, 11:57 В Венгрии заверили, что больше не будут злоупотреблять правом вето во время голосований в ЕС Новое руководство МИД Венгрии заявило об изменении подхода к работе в Европейском союзе и отказе от использования права вето как инструмента политического давления.

Как отмечается, это решение означает отход от практики, которую ранее применял Будапешт, ограничиваясь лишь краткосрочными продлениями санкционного режима.

До этого времени Венгрия соглашалась только на шестимесячные продления ограничительных мер, введенных ЕС после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Поскольку санкционные решения в Европейском Союзе принимаются единогласно всеми 27 государствами-членами, позиция Будапешта фактически давала ему право вето и позволяла регулярно затягивать процесс согласования.

По данным источников, во время встречи послов ЕС в среду, 3 июня, Венгрия присоединилась к большинству стран, поддержавших предложение о продлении санкций сразу на 12 месяцев. Ожидается, что это решение будет объявлено Европейским советом позже в этом месяце.

Аналитики отмечают, что такой шаг может существенно уменьшить политическую неопределенность вокруг санкционной политики ЕС в отношении россии и усложнить для Москвы попытки использовать внутренние разногласия в блоке.

В материале также отмечается, что изменение позиции Будапешта связано с новой политической линией правительства Петра Мадяра, который после победы на выборах заявил о намерении улучшить отношения с ЕС и отойти от прежнего курса более тесного сближения с россией.

Напомним, по результатам апрельских выборов партия Петера Мадяра получила рекордное большинство в парламенте. Это дает новому правительству полный контроль над законодательным процессом. Результаты голосования в Венгрии ранее называли «определяющими» для будущего не только страны, но и всего Европейского Союза.

После этого в Венгрии заявили, что новое правительство откажется от практики использования права вето как политического инструмента давления в Европейском Союзе.

А накануне стало известно, что Венгрия не будет препятствовать евроинтеграции Украины и снимает 17-месячное вето на продвижение заявки Украины во вступлении в ЕС.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил о достижении договоренностей с Украиной по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

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