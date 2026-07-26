Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории россии

Наука
Читати українською
Президент Владимир Зеленский сообщил об обновлении перечня приоритетных целей для дальнобойных ударов по россии. Украина уже выполнила более тысячи огневых задач.
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории россии. По его словам, новые задачи определили с учетом их реального влияния на способность страны-агрессора продолжать войну.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания.

Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму«Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

По словам президента, Украина согласовала продолжение соответствующих операций и скорректировала перечень приоритетных объектов.

«Главная цель – чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало россию к дипломатии через усложнение производства компонентов для оружия, нефтяные и другие экономические потери и возвращение этой войны в «родную гавань», – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинский план дальнобойного воздействия на рф реализуется в соответствии с определенными приоритетами. В настоящее время украинские средства поражения уже способны действовать на расстоянии более 3 тысяч километров, а работа над дальнейшим увеличением дальности продолжается.

Президент добавил, что стратегическая глубина российского тыла, которая долгое время была преимуществом Кремля, постепенно превращается в проблему для российского политического и военного руководства. По его словам, большинство систем противовоздушной обороны рф сосредоточено вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Санкт-Петербурга.

С начала реализации украинского плана дальнобойных ударов в этом году уже выполнено более тысячи огневых задач. Среди пораженных целей – нефтяная инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и ключевые логистические объекты.

Напомним, 26 июля стало известно, что Силы обороны нанесли удары по объектам «Черноморнефтегаза» во Внуково, Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу и ретранслятору управления российскими ударными дронами.

А в субботу, 25 июля, беспилотники атаковали склад логистического центра Wildberries в российском Екатеринбурге. Расстояние до объекта составляет около 1750 километров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне атаковали АТБ в Чернигове дроном с видеокамерой
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за российских атак на гражданские суда в Черном море
В Минобороны Румынии сообщили, сколько раз российские дроны залетали в страну
Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории россии
Зеленский отреагировал на российский удар по супермаркету в Чернигове
Украина и США готовят новую мирную инициативу: что предложат россии
В Германии квалифицировали смертельный наезд на ЛГБТ-прайд в Берлине как исламистский теракт
Wildberries убрал раздел «Все для СВО» после ударов, но нашел другой способ продавать товары
Враг ударил дроном по супермаркету «АТБ» в Чернигове, есть погибшие
В СВР рассказали, как россия пытается замаскировать кризис авиации
Больше новостей