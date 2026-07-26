Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обновила перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории россии. По его словам, новые задачи определили с учетом их реального влияния на способность страны-агрессора продолжать войну.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

По словам президента, Украина согласовала продолжение соответствующих операций и скорректировала перечень приоритетных объектов.

«Главная цель – чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало россию к дипломатии через усложнение производства компонентов для оружия, нефтяные и другие экономические потери и возвращение этой войны в «родную гавань», – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинский план дальнобойного воздействия на рф реализуется в соответствии с определенными приоритетами. В настоящее время украинские средства поражения уже способны действовать на расстоянии более 3 тысяч километров, а работа над дальнейшим увеличением дальности продолжается.

Президент добавил, что стратегическая глубина российского тыла, которая долгое время была преимуществом Кремля, постепенно превращается в проблему для российского политического и военного руководства. По его словам, большинство систем противовоздушной обороны рф сосредоточено вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Санкт-Петербурга.

С начала реализации украинского плана дальнобойных ударов в этом году уже выполнено более тысячи огневых задач. Среди пораженных целей – нефтяная инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и ключевые логистические объекты.

Напомним, 26 июля стало известно, что Силы обороны нанесли удары по объектам «Черноморнефтегаза» во Внуково, Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу и ретранслятору управления российскими ударными дронами.

А в субботу, 25 июля, беспилотники атаковали склад логистического центра Wildberries в российском Екатеринбурге. Расстояние до объекта составляет около 1750 километров.

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