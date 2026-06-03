Минфин США объявил о новых санкциях против Ирана

Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций против Ирана, направленном на борьбу с финансированием терроризма и обходом международных ограничений. Под санкции попали несколько иранских криптовалютных бирж, а также связанные с ними физические лица.

Об этом говорится на сайте Минфина США.

Как отмечается, в санкционный список внесли крупнейшую иранскую платформу для торговли цифровыми активами Nobitex, а также криптобиржи Bitpin, Ramzinex и Wallex. Американские власти считают, что эти компании использовались для обхода санкций и осуществления финансовых операций в интересах иранского режима.

Кроме того, санкции введены против пяти граждан Ирана, которые, по данным Минфина США, связаны с деятельностью Nobitex. В список вошли руководители и сотрудники компании, в частности Амир Хоссейн Рад, Сейед Мохаммад Али Агхамир, Сейед Мохаммад Али Агхамир-младший и Сейед Али Хоеи.

В Минфине США отметили, что все подсанкционные лица и компании подпадают под риск вторичных санкций, что может ограничить их сотрудничество с иностранными финансовыми учреждениями и контрагентами.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США также внесло в санкционный список двух лиц, связанных с конфликтом в Демократической Республике Конго.

Напомним, недавно министр финансов США Скотт Бессент допустил, что Белый дом может отменить некоторые санкции против Ирана в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

Также в мае правительство США накануне визита президента Дональда Трампа в Пекин объявило о введении санкций против трёх лиц и девяти компаний за содействие поставкам иранской нефти в Китай.

А в марте Канада ввела новые санкции против Ирана, направленные на лиц и компании, причастные к производству и поставкам военных технологий, которые используются, в частности, в войне россии против Украины.

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