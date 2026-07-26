В Германии квалифицировали смертельный наезд на ЛГБТ-прайд в Берлине как исламистский теракт

Немецкие правоохранители рассматривают смертельный наезд автомобиля на участников ЛГБТ-прайда в Берлине как исламистский теракт. К такому выводу следствие пришло после анализа собранных улик.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт.

По словам главы МВД, имеющиеся материалы расследования свидетельствуют об исламистском мотиве нападения, произошедшего вечером в субботу. Следователи установили, что подозреваемый был radicalized и имел связи с исламистской группировкой. Добриндт сообщил, что ожидает передачи дела на федеральный уровень после соответствующего решения генерального прокурора.

Министр отметил, что нападавший уже был известен правоохранителям из-за многочисленных уголовных правонарушений, проявлений радикализации и контактов с исламистами.

Также он напомнил, что ранее мужчину приговорили к одному году и десяти месяцам условного наказания, однако прокуратура обжаловала этот приговор.

По данным МВД, подозреваемый является гражданином Германии ливанского происхождения. Его мать получила немецкое гражданство в 2002 году.

Напомним, в центре Берлина вечером 25 июля микроавтобус въехал в толпу неподалеку от места проведения ежегодного ЛГБТ-прайда Christopher Street Day, один человек погиб.

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