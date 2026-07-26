Зеленский отреагировал на российский удар по супермаркету в Чернигове

В результате атаки российского дрона на супермаркет «АТБ» в Чернигове погибли два человека, еще 13 человек получили ранения. На обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в его Telegram.

По словам Зеленского, оккупанты целенаправленно атаковали гражданский объект, где находились люди.

«Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили прямо по людям безо всякого военного смысла», – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в результате атаки погибли два человека, среди которых ребенок. Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что на месте работают все необходимые службы, оказывающие помощь пострадавшим.

Также стало известно, что количество раненых возросло до 13 человек. По обновленным данным, травмы получили четверо мужчин и девять женщин. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальным медики оказали необходимую помощь амбулаторно, после чего их отпустили домой.

Президент отметил, что удар по супермаркету является сознательным актом российского террора, не имеющим никакого военного оправдания. Он призвал международных партнеров усилить санкционное давление на россию, увеличить поддержку Украины, предоставить больше средств противовоздушной обороны и расширить возможности украинских защитников.

Напомним, вражеский БПЛА упал на территорию супермаркета «АТБ» в микрорайоне ЗАЗ в Чернигове днем 26 июля.

Также в воскресенье утром российские оккупанты ударили беспилотниками по жилым районам Харькова и Херсона.

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