США ввели масштабные санкции против президента Кубы и семьи Кастро

США ввели новый пакет санкций против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, членов его семьи и представителей семьи Кастро, а также ряда правительственных структур, усиливая давление на Гавану.

Об этом пишет The Guardian.

14 января 2026, 16:32 Какой военный потенциал имеют страны, которым угрожает Трамп На инфографике – военный потенциал Ирана, Венесуэлы, Мексики и Дании, в состав которой входит Гренландия.

По данным Министерства финансов США, также под ограничения попали жена и пасынок Диас-Канеля. Также санкции введены против сына и внука бывшего президента Рауля Кастро, который формально не занимает государственных должностей, но, как отмечается в США, сохраняет влияние на принятие ключевых политических решений в стране.

Помимо физических лиц, санкции охватили ряд институтов, в частности Министерство революционных вооружённых сил Кубы, а также организации, которые, по оценке Вашингтона, связаны с поддержкой правительственной системы контроля и идеологического влияния, включая Комитеты защиты революции.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые ограничения направлены против «сети, которая обеспечивает функционирование и финансирование репрессивных и дестабилизирующих действий кубинского режима». Он подчеркнул, что любые иностранные банки или компании, предоставляющие услуги подсанкционным структурам, могут сами оказаться под санкциями.

По словам Рубио, США «больше не будут терпеть экспорт радикальных марксистских режимов» в другие страны, включая Соединённые Штаты и их союзников.

Вашингтон также связывает новые ограничения с предыдущими шагами администрации Дональда Трампа, которая уже усилила давление на Кубу, в частности через визовые ограничения для высокопоставленных чиновников и ужесточение экономического эмбарго. В США не исключают дальнейшего расширения санкционного давления в случае отсутствия изменений в политике Гаваны.

Напомним, ранее сообщалось, что США направили в Карибский регион авианосную ударную группу. Кроме того, Белый дом значительно активизировал разведку у кубинских границ: начиная с февраля, спецсамолёты и беспилотники США совершили не менее 25 миссий вблизи острова.

А Трамп публично шутил о потенциальных военных шагах против Гаваны, которые могут стать следующими после завершения конфликта с Ираном. В ответ на такие угрозы президент Кубы Мигель Диас-Канель предупреждал Вашингтон, что любая попытка вторжения на остров завершится для США «кровавой бойней с непредсказуемыми последствиями».

Кроме того, СМИ писали о том, что администрация Трампа уже разрабатывает сценарии на случай возможного краха кубинского режима уже этим летом. Параллельно Вашингтон усиливает санкционное и политическое давление на Гавану, пытаясь экономически ослабить власть на острове.

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