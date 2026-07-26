В сети появились фейковые сообщения от имени Драпатого об аудите в ВСУ (исправлено)

Сообщение о якобы начале аудита в Вооруженных силах Украины, которое распространили от имени главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, оказалось фейком.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

23 июля 2026, 13:03 От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф «Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

26 июля СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на якобы публикацию Драпатого в соцсети X, в которой утверждалось, что главнокомандующий начал аудит в ВСУ, чтобы честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части.

Впрочем, в Генштабе заявили, что этот аккаунт не является официальным. Указанный профиль отсутствует в перечне подтвержденных страниц Михаила Драпатого.

Напомним, 21 июля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. Он заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

«Слово и дело» писало, какие вызовы ждут Михаила Драпатого.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.