В сети появились фейковые сообщения от имени Драпатого об аудите в ВСУ (исправлено)

Сообщение о якобы начале аудита в Вооруженных силах Украины, которое распространили от имени главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, оказалось фейком.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
26 июля СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на якобы публикацию Драпатого в соцсети X, в которой утверждалось, что главнокомандующий начал аудит в ВСУ, чтобы честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части.
Впрочем, в Генштабе заявили, что этот аккаунт не является официальным. Указанный профиль отсутствует в перечне подтвержденных страниц Михаила Драпатого.
Напомним, 21 июля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. Он заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.
«Слово и дело» писало, какие вызовы ждут Михаила Драпатого.
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