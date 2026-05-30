Украина синхронизировала санкции с ЕС: под ограничения попали 120 лиц и организаций

Президент Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о синхронизации санкций Украины с решениями Европейского Союза.

Об этом сообщили в Офисе президента.

По данным ОП, синхронизация санкций Евросоюза в рамках 20-го пакета охватывает 120 лиц и организаций. Речь идет об экономических ограничениях, направленных на ключевые сектора российской экономики.

Часть фигурантов уже находится под украинскими санкциями. Новое решение касается еще 16 граждан россии и 31 компании из россии, Беларуси, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и временно оккупированной территории Украины.

Среди физических лиц – руководители российских стратегических предприятий, бюджетных учреждений, подразделений российской армии, а также лица, которые работают на россию на временно оккупированных территориях Украины.

В санкционный список также вошли предприятия российского ВПК, производители средств радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения и компонентов для дронов, а также компании по добыче нефти, газа и золота.

В частности, ограничения применили к российскому производителю аэрокосмической продукции и компонентов для дронов ООО «Атлант Аэро», а также к производителю систем связи и компонентов для БпЛА и ракет ООО «Ирз-Связь».

Кроме того, санкции введены против компаний из ОАЭ, которые продают станки, оборудование для лабораторий, химическую продукцию и запасные части для коммерческих самолетов. Ограничения также касаются экспортера нефти в Беларуси.

Украина применила санкции и к трем гражданам россии: прокурору Людмиле Баландиной, судье Дмитрию Гордееву и российской редакторке и пропагандистке Марии Ситтель. В ОП отмечают, что Баландина и Гордеев причастны к репрессиям и нарушениям прав человека, а Ситтель системно распространяла дезинформацию.

Отдельно санкционные ограничения применили к 19 гражданам Ирана, 7 гражданам Судана и 11 иранским компаниям, которые работают в рамках иранских программ по производству баллистических ракет и дронов.

Советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина продолжает синхронизировать санкционные режимы с ЕС и партнерами.

«Ожидаем дальнейшего усиления давления на россию и всех, кто помогает ей поддерживать агрессию. Уже завершаем совместную работу над проектами следующих санкционных решений ЕС и партнерских государств, в частности 21-го пакета санкций», – отметил Власюк.

Как известно, 14 марта Евросоюз продлил антироссийские санкции, введенные в связи с полномасштабным вторжением россии и оккупацией агрессором части Украины, еще на полгода, до 15 сентября.

Уже 11 мая Европейский Союз вслед за Британией и Канадой ввел санкции за незаконную принудительную депортацию и похищение украинских детей против 23 физических и юридических лиц.

Напомним, сейчас ЕС работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер, помогающих путину финансировать войну против Украины.

Стоит отметить, что Евросоюз официально утвердил 20-й пакет санкций против россии 23 апреля. В этот же день также согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

