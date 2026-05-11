Новые санкции ЕС против рф ударят по важнейшему источнику доходов Кремля – Politico

Европейский Союз работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер, помогающих путину финансировать войну против Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В частности, европейцы рассматривают возможность введения ограничений против банков, религиозных деятелей, «теневого флота» рф и компаний, которые продают украинское зерно с временно оккупированных территорий.

9 февраля 2026, 18:31

По словам собеседников издания, введение дополнительных санкций против «теневого флота» поможет перекрыть один из важнейших источников доходов Кремля и усилить давление на диктатора путина, чтобы он отказался от своих максималистских требований в мирном соглашении по Украине.

Новый пакет санкций могут ввести уже в конце июня или начале июля.

Чиновники Евросоюза также продвигают санкции против высокопоставленных членов Русской православной церкви, в частности её лидера и близкого союзника путина – Патриарха Кирилла. Ранее эти ограничения блокировало правительство венгерского экс-премьера Виктора Орбана.

Кроме этого, ЕС может восстановить решение запретить морское обслуживание российских судов, которое ранее блокировали Греция и Мальта.

«После венгерских выборов появился новый импульс. Мы должны пересмотреть ограничения, над которыми работали ранее, но также мы должны разрабатывать новый пакет санкций», – сказала журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров ЕС в Люксембурге.

Также источники издания сообщили, что вскоре Европа введет санкции против более чем двух десятков россиян, причастных к похищению украинских детей.

Чиновники ЕС отметили, что экономика россии сейчас находится в «худшем с начала войны» состоянии, поэтому «это хорошая возможность её дожать».

В то же время Украина, по словам одного из еврочиновников, укрепила позиции благодаря кредиту ЕС на €90 млрд и ударам дальнобойными БПЛА.

Напомним, недавно Британия ввела новые санкции против россии. В санкционный пакет попали 35 физических и юридических лиц, причастных к поставкам компонентов для дронов и вербовке иностранцев для войны против Украины.

В апреле Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против россии. Он предусматривает новые ограничения против российского «теневого флота», финансовых учреждений и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом.

Ранее Евросоюз продлил антироссийские санкции, введенные в связи с полномасштабным вторжением россии и оккупацией агрессором части Украины, еще на полгода, до 15 сентября.

Также Совет ЕС расширил санкции против российских пропагандистов.

