ЕС еще на год продлил санкции против россии за нарушение прав человека

Совет Евросоюза одобрил продление на год действия санкций против лиц, ответственных за нарушение прав человека на территории россии, до 28 мая 2027 года.
Reuters

Совет Евросоюза продлил санкционные ограничения в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека и репрессии в россии, еще на год – до 28 мая 2027 года.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Евросовета.

«Совет сегодня (26 мая – ред.) решил продлить на год, до 28 мая 2027 года, рамочный режим ограничительных мер против лиц, ответственных за серьезные нарушения и злоупотребления в сфере прав человека, за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства права в россии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент ограничительные меры Евросоюза распространяются на 72 человека и одну организацию.

Активы подсанкционных лиц и компаний, включенных в этот список, остаются замороженными, а гражданам и компаниям ЕС запрещено их финансировать. Также уточняется, что на всех этих физических и юридических лиц также распространяется запрет на въезд в страны-члены блока.

«ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в россии и глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контекстно войны россии против Украины», - добавили в Евросовете.

Как известно, 14 марта Евросоюз продлил антироссийские санкции, введенные в связи с повномасштабным вторжением россии и оккупацией агрессором части Украины, еще на полгода, до 15 сентября.

Уже 11 мая Европейский Союз вслед за Британией и Канадой ввел санкции за незаконную принудительную депортацию и похищение украинских детей против 23 физических и юридических лиц.

Напомним, в настоящее время ЕС работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер, помогающих путину финансировать войну против Украины.

Стоит отметить, что Евросоюз официально утвердил 20-й пакет санкций против россии 23 апреля. В этот же день также согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

