ЕС еще на год продлил санкции против россии за нарушение прав человека

Совет Евросоюза продлил санкционные ограничения в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека и репрессии в россии, еще на год – до 28 мая 2027 года.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Евросовета.

«Совет сегодня (26 мая – ред.) решил продлить на год, до 28 мая 2027 года, рамочный режим ограничительных мер против лиц, ответственных за серьезные нарушения и злоупотребления в сфере прав человека, за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также за подрыв демократии и верховенства права в россии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент ограничительные меры Евросоюза распространяются на 72 человека и одну организацию.

Активы подсанкционных лиц и компаний, включенных в этот список, остаются замороженными, а гражданам и компаниям ЕС запрещено их финансировать. Также уточняется, что на всех этих физических и юридических лиц также распространяется запрет на въезд в страны-члены блока.

«ЕС остается непоколебимым в своем осуждении нарушений прав человека и репрессий в россии и глубоко обеспокоен дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в стране, особенно в контекстно войны россии против Украины», - добавили в Евросовете.

Как известно, 14 марта Евросоюз продлил антироссийские санкции, введенные в связи с повномасштабным вторжением россии и оккупацией агрессором части Украины, еще на полгода, до 15 сентября.

Уже 11 мая Европейский Союз вслед за Британией и Канадой ввел санкции за незаконную принудительную депортацию и похищение украинских детей против 23 физических и юридических лиц.

Напомним, в настоящее время ЕС работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер, помогающих путину финансировать войну против Украины.

Стоит отметить, что Евросоюз официально утвердил 20-й пакет санкций против россии 23 апреля. В этот же день также согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

