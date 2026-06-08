Россия сократит экспорт нефти из-за дефицита топлива на внутреннем рынке - Reuters

Россия готовится к существенному сокращению экспорта сырой нефти на фоне планов увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов и покрыть дефицит горючего внутри страны.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

По информации журналистов, отгрузка нефти из западных российских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в июне могут сократиться до 1,7 млн ​​баррелей в сутки против 2,5 млн баррелей в мае. Причиной называют необходимость направить большие объемы сырья на внутреннюю переработку.

Ожидается, что внутреннюю переработку нефти попытаются нарастить на 250–400 тыс. баррелей в день. Однако дополнительное сырье придется изымать именно из экспортных потоков.

Основной причиной падения нефтедобычи и топливного кризиса эксперты называют систематические атаки украинских дронов на российскую портовую инфраструктуру, трубопроводы и НПЗ. Так, в апреле падение производства стало самым большим за последние шесть лет – на 300–400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средними показателями начала года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в результате недавних успешных украинских атак по объектам на территории россии агрессор потерял около 10% своих общих нефтеперерабатывающих мощностей.

Также сообщалось, что российские власти в мае направили нефтеперерабатывающим заводам около 2,8 млрд долларов компенсационных выплат. Это один из самых высоких показателей за последние два года, который существенно повлиял на доходы государственного бюджета от нефтегазового сектора.

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