Дальнобойные санкции продолжаются: Зеленский подтвердил удары по стратегическим объектам в рф

В ночь на 25 июля Силы обороны поразили ряд стратегических объектов в России, в частности предприятия, НПЗ, логистический объект и военные цели в Каспийском море.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары. Этой ночью воины наших Сил обороны поразили в разных регионах россии цели, которые работают на эту войну», – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что среди пораженных объектов – предприятие в Кирове, которое поставляет компоненты для средств поражения, которые использует россия против Украины. Расстояние от украинской границы до него составляет около 1200 километров.

Также, по словам президента, были поражены нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге и склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

Отдельно Зеленский сообщил о «очень хороших результатах» дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. По его словам, среди целей были суда, задействованные в транспортировке военных грузов с Ираном, а также военный корабль.

Напомним, в субботу, 25 июля, взрывы и пожары зафиксировали сразу в нескольких регионах России, а также во временно оккупированном Луганске. Об атаке беспилотников сообщали в Белгороде и Ростове-на-Дону, тогда как в Энгельсе Саратовской области горело здание на территории, связанной со стратегической авиацией рф.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали склад логистического центра Wildberries в российском Екатеринбурге. Расстояние до объекта составляет около 1750 километров.

Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал удары Сил обороны по стратегическому военному предприятию в Кирове и нефтяному объекту рф, расположенному почти в 1350 километрах от границы.

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