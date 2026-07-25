«Абсолютное бессилие»: очевидцы рассказали о первых минутах после удара по выставке оружия в Киевской области

После российского ракетного удара по выставке оружия в Киевской области участники самостоятельно оказывали помощь раненым, накладывали турникеты и пытались вызвать скорую. Очевидцы заявляют, что на месте не было дежурных медиков, связь почти не работала, а возле локации образовался затор из автомобилей экстренных служб.

Об этом говорится в материале «Оборонки», которая опросила участников оборонного форума.

25 июля 2026, 12:59 Удар по выставке оружия под Киевом: организатору мероприятия сообщили о подозрении Организатору выставки оружия под Киевом сообщили о подозрении после российского ракетного удара, который унес жизни 10 человек. Следствие проверяет возможные нарушения безопасности во время проведения мероприятия.

Удар произошел 24 июля во время мероприятия, посвященного технологиям защиты критической инфраструктуры. На выставке демонстрировали дроны-перехватчики и системы обнаружения, а также проводили встречи производителей с военными, представителями государства и бизнеса.

В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, около 100 участников получили ранения.

Один из очевидцев рассказал, что после первого ракетного попадания на локации начался организационный хаос. По его словам, связь работала плохо, а в лесу, куда побежала часть участников, она полностью исчезла.

«Мы не видели дежурных скорых. Укрытие там было очень условное, какой-то первый этаж. На самом деле все побежали прятаться в лес. Самое страшное – это организационный хаос сразу после первого прилета, потому что их было несколько», – заявил участник форума.

Он отметил, что люди общались с помощью СМС и долго искали коллег, с которыми потеряли связь.

По словам очевидца, пожарные автомобили заняли дорогу к локации, из-за чего машины скорой помощи не могли проехать.

«Сами скорые ехали долго. Если бы не люди с турникетами, погибших было бы больше. Только наши спасли не менее пяти тяжелораненых», – рассказал он.

Участник также предположил, что взрыв мог произойти в воздухе над локацией. К такому выводу он пришел из-за характера повреждений автомобиля, однако подчеркнул, что не является экспертом.

24 июля 2026, 20:46 Удар рф по выставке оружия: на Киевщине завершили аварийно-спасательные работы на месте атаки В Бучанском районе завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара 24 июля.

Участница форума Юлия рассказала, что после удара увидела на площадке большое количество раненых, которые кричали и звали на помощь.

«Побежала к мужчине, который зажимал живот моей флиской. Наложила повязку. Потом позже – ему турникет на ногу, который кто-то принес. Но перед этим еще двоим успела наложить турникеты. У меня было только четыре турникета… абсолютное бессилие… и беспомощность», – написала она.

По словам женщины, на мероприятии не было дежурной скорой и медиков. Раненые самостоятельно звонили в экстренные службы или пытались связаться со знакомыми.

«Если бы они были, то, как минимум, еще два человека остались бы живы. Связи совсем не было. Раненые лежали и пытались сами дозвониться в скорую или хотя бы кому-нибудь», – заявила участница.

Она добавила, что присутствовавшие на форуме поляки начали вывозить пострадавших к дороге с помощью наземного роботизированного комплекса.

24 июля 2026, 17:24 «Не полигон»: Игнат раскрыл подробности удара россиян по Киевщине 24 июля российская федерация ударила баллистикой не по военному полигону, а по частному спортивному комплексу в Бучанском районе Киевщины.

Военный Андрей Лукашенко, который также находился на выставке, рассказал о трех ракетных попаданиях.

«Когда я обошел круг стендов, которые были мне интересны, начали прилетать ракеты. Один прилет был за спиной, другой – впереди с разницей в 100 метров», – заявил он.

По словам военного, уже после первых взрывов участников начали звать в укрытие через микрофон. В то же время Воздушные силы официально объявили тревогу за несколько минут до удара.

«Там было бетонное здание, куда приглашали организаторы, но люди в основном побежали в лес, и я туда тоже побежал. По дороге оказывал помощь раненым. Через пять минут был третий прилет», – рассказал Лукашенко.

Он объяснил, что к локации вел только один въезд через лес. По его мнению, именно из-за этого на дороге возник затор из автомобилей ГСЧС и скорой помощи.

Организатором мероприятия была дроновая ассоциация «Армада». Она не ответила на первоначальную просьбу журналистов прокомментировать обстоятельства трагедии, однако впоследствии обнародовала официальную позицию. Также сообщалось, что главный организатор находится в больнице.

Государственный оборонный кластер Brave1 опроверг участие в подготовке форума. Там заявили, что не были партнерами или соорганизаторами мероприятия и узнали о нем лишь за день до начала.

Следствие должно установить, соблюдали ли организаторы необходимые меры безопасности и можно ли было уменьшить количество жертв при наличии дежурных медиков, надлежащего укрытия и лучшей координации экстренных служб.

Напомним, вчера, 24 июля, враг атаковал Киевскую область баллистическими ракетами. Под ударом оказался комплекс, в котором проходила выставка вооружения. Жертвами удара стали 10 человек, еще около 100 получили травмы и ранения.

В Генеральном штабе уточнили, что рф ударила по частному комплексу, который не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Вечером в Бучанском районе Киевской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

25 июля организатору выставки оружия под Киевом сообщили о подозрении после удара, который унес жизни 10 человек. Следствие проверяет возможные нарушения безопасности во время проведения мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.