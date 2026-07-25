Принятие «адских санкций» США против рф оказалось под угрозой – NYT

Принятие законопроекта США о масштабных санкциях против россии оказалось под угрозой из-за спора между администрацией президента Дональда Трампа и демократами в Конгрессе относительно его полномочий в сфере тарифной политики.

Об этом пишет The New York Times.

11 июля 2026, 00:49 Сенаторы США согласовали с администрацией Трампа новые санкции против рф Сенаторы США договорились с администрацией Дональда Трампа об обновленном законопроекте о санкциях против россии и стран, покупающих российские нефть и газ.

Как отмечается, законопроект, который продвигал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, предусматривает введение жестких санкций против россии, а также давление на страны, которые покупают российские нефть, газ и уран. Сторонники документа заявляют, что его цель – сократить доходы Кремля, которые финансируют войну против Украины.

Главным спором стала норма, которая позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают энергоресурсы российского происхождения. В то же время Трамп получил бы право самостоятельно отменять такие ограничения.

Демократы выступили против расширения полномочий президента в сфере торговли, заявив, что не готовы предоставить Трампу «карт-бланш» для продолжения его тарифной политики. Они отмечают, что администрация уже слишком широко использует свои полномочия, обходя Конгресс.

«Мы не можем поддержать законодательство, которое дает президенту Трампу пустой чек для продолжения его хаотичной тарифной кампании», – заявили представитель Палаты представителей Ричард Нил и сенатор Рон Вайден.

Республиканцы, в свою очередь, настаивают, что тарифные полномочия необходимы для усиления давления на москву, и заявляют, что Трамп не подпишет закон, который будет ограничивать его возможности.

Несмотря на разногласия, сторонники законопроекта надеются, что документ удастся принять. Сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил, что в Сенате еще «никогда не был так близко» к принятию этого пакета санкций.

Напомним, 10 июля стало известно, что американские сенаторы согласовали с администрацией Трампа новый пакет санкций против рф.. В тот же день сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что Белый дом готов поддержать согласованный вариант документа.

Впоследствии президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать этот двухпартийный законопроект о значительном усилении антироссийских санкций, инициированный умершим сенатором Линдси Грэмом.

СМИ писали, что Сенат может проголосовать за пакет санкций уже на следующей неделе. Документ также дополнили санкциями против Ирана после требования президента США Дональда Трампа.

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