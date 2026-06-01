В россии всё чаще звучат мысли о необходимости её завершения как условия для стабилизации экономики. На этом фоне правительство РФ готовится к пятому военному экономическому форуму в Санкт-Петербурге, где основной темой станет поиск новой модели роста.

Российская экономика, которая в значительной степени зависит от экспорта сырья, в последние годы резко замедлилась: после роста почти на 5% в 2024 году темпы снизились до около 1% в 2025 году, а в первом квартале 2026 года зафиксировано падение на 0,2%.

Основное давление создают украинские удары беспилотников по энергетической и промышленной инфраструктуре РФ, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, химическим предприятиям и портам. По оценкам, повреждена или выведена из строя значительная часть перерабатывающих мощностей, что повышает риски дефицита топлива и дополнительного давления на внутренний рынок.

На этом фоне часть представителей российского бизнеса и финансового сектора всё более открыто связывает перспективы экономического восстановления с завершением войны и возможным смягчением санкций. Некоторые из них отмечают, что положительная реакция финансовых рынков на любые сигналы о потенциальных мирных переговорах отражает реальные ожидания инвесторов.

В то же время в Кремле официально продолжают искать внутренние источники роста. Среди предложенных направлений – перераспределение рабочей силы в более продуктивные сектора, развитие цифровых платформ, искусственного интеллекта и стимулирование потребительского спроса.

Однако экономисты и представители аналитических центров предупреждают, что без внешних драйверов – инвестиций, доступа к рынкам и возможного смягчения санкций – российская экономика рискует оставаться в состоянии длительного замедления. Часть экспертов прямо отмечает, что нынешняя модель роста исчерпывается, а ключевым фактором неопределённости остаётся продолжение войны.

Напомним, недавно Европейский Союз объявил, что работает над новым 21-м пакетом санкций против россии, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и ещё ряда важных сфер. Эти санкции призваны ударить по экономике и заставить Путина ограничить финансирование войны против Украины.

Тем временем в Кремле обостряется внутреннее противостояние между администрацией президента и силовыми структурами, прежде всего ФСБ, на фоне войны против Украины, экономического давления и роста общественного недовольства.

Ранее СМИ писали о том, что экономика россии демонстрирует признаки ослабления несмотря на рост доходов от экспорта нефти, тогда как официальные данные могут не отражать реального состояния дел.

