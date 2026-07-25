Ракетный катер, РЛС и суда с грузами из Ирана: СБУ раскрыла результаты ударов

Национальная безопасность
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В ночь на 25 июля дальнобойные дроны Службы безопасности Украины атаковали ряд военных объектов россии и целей в Каспийском море.
armyinform.com.ua

В ночь на 25 июля дальнобойные дроны Службы безопасности Украины атаковали ряд военных объектов россии и целей в Каспийском море. Под ударом оказались компоненты комплекса С-400, средства ПВО и РЭБ, склады FPV-дронов, ракетный катер, два грузовых судна и нефтедобывающая платформа.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Дальнобойные санкции продолжаются: Зеленский подтвердил удары по стратегическим объектам в рфСилы обороны Украины поразили ряд стратегических объектов в россии, в частности предприятие в Кирове, НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, а также цели в Каспийском море.

В Ростове-на-Дону дроны поразили многофункциональную радиолокационную станцию 92Н6Е Grave Stone и ее антенную башню. Они входят в состав зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», который россия использует для ударов по Украине.

Также в результате атаки были уничтожены зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Кроме того, дальнобойные дроны поразили два склада с FPV-дронами.

Отдельные удары СБУ нанесла по целям в акватории Каспийского моря. Там атаковали нефтедобывающую платформу месторождения «Филановского» и ракетный катер проекта 12418 «Молния».

Под ударом также оказались грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и россией.

Напомним, в субботу, 25 июля, взрывы и пожары зафиксировали сразу в нескольких регионах россии, а также во временно оккупированном Луганске. Об атаке беспилотников сообщали в Белгороде и Ростове-на-Дону, тогда как в Энгельсе Саратовской области горело здание на территории, связанной со стратегической авиацией рф.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали склад логистического центра Wildberries в российском Екатеринбурге. Расстояние до объекта составляет около 1750 километров.

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