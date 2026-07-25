Министр обороны Италии предлагал Федорову стать его советником

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил экс-главе Минобороны Украины Михаилу Федорову должность своего советника в Риме после его увольнения из правительства.

Об этом Крозетто рассказал в интервью итальянской газете la Repubblica, передает Reuters.

23 июля 2026, 16:01 Зеленский рассказал, какую должность предлагал Федорову после увольнения Президент Зеленский сообщил, что предлагал экс-министру обороны Федорову несколько должностей, в том числе пост вице-премьера.

Как отмечается, глава итальянского Минобороны сделал это предложение на следующий день после увольнения Федорова.

«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?», – рассказал Крозетто.

Итальянский министр заявил, что Федоров был «трогательно» воспринял такое предложение и расценил его как «демонстрацию уважения и дружбы».

Крозетто также назвал Федорова одним из ключевых людей в сфере военных инноваций, отметив, что он «полностью переписал правила игры на поле боя». По его словам, благодаря внедрению новых технологий Федоров помог Украине усилить оборону и вернуть инициативу в войне против россии.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке.. По информации нардепов, перед этим президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

После увольнения в Киеве и ряде других городов Украины начались акции протеста. Участники митингов требуют вернуть Федорова на должность.

Также сообщалось, что уже после увольнения Федоров провел ряд встреч с президентом Зеленским. Впоследствии стало известно, что глава государства предлагал Федорову несколько должностей, в частности пост вице-премьер-министра по военным инновациям.

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