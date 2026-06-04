Только по талонам и в безналичной форме: в Крыму ограничили продажу бензина

Мир
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Во временно оккупированном Крыму ввели ряд ограничений на продажу автомобильного горючего из-за его дефицита.
Фото: Reuters

Во временно оккупированном Крыму ввели жесткие ограничения на продажу автомобильного горючего из-за его дефицита.

Об этом сообщил подконтрольный россии «глава» полуострова Сергей Аксенов.

Удары по НПЗ обвалили нефтепереработку рф до минимума за 16 лет – BloombergУкраина в апреле резко увеличила удары по нефтяной инфраструктуре россии. По данным Bloomberg, атаки достигли максимума за 4 месяца, а переработка нефти в рф упала до самого низкого уровня с 2009 года.

Согласно решению оккупантов, продажа бензина за наличные деньги временно полностью прекращается. Также на полуострове приостановлена ​​свободная продажа топливных талонов, а их появление в открытом доступе в ближайшее время не ожидается.

В то же время по ранее приобретенным талонам горючее продолжат отпускать, но с лимитом в 20 литров на одного покупателя.

Для контроля за соблюдением ограничений на каждой автозаправочной станции будут дежурить представители «властей» рф, которые будут фиксировать транспортные средства, получающие топливо.

«В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять ежедневно», – заявил Аксенов.

Стоит отметить, что за последние дни ограничения на покупку бензина были введены не только в Крыму, но и в Москве, Подмосковье, Карелии, Курской, Белгородской, Орловской, Новгородской областях. Дефицит возник из-за сокращения производства и перебоев с отгрузкой привели.

Также сообщалось, что 1 июня российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.

А ранее президент Владимир Зеленский назвал количество НПЗ в рф, которые атаковали Силы обороны с начала года.

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Крым Нефть Дефицит Бензин Оккупация Война в Украине
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