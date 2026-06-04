Рф теряет доходы из-за рекордных дотаций НПЗ на фоне украинских ударов – СМИ

Российские власти в мае направили нефтеперерабатывающим заводам 204,3 млрд рублей (около 2,8 млрд долларов) компенсационных выплат. Это один из самых высоких показателей за последние два года, который существенно повлиял на доходы государственного бюджета от нефтегазового сектора.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов рф, которые приводит Bloomberg.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

По сравнению с маем прошлого года объем выплат вырос почти в пять раз. Он лишь немного уступил апрельскому показателю в 207,5 млрд рублей, который стал рекордным с декабря 2023 года.

Речь идет о механизме компенсаций, с помощью которого государство частично возмещает нефтеперерабатывающим предприятиям разницу между внутренними и мировыми ценами на топливо. Потребность в таких выплатах резко возросла после скачка цен на нефть на мировых рынках, вызванного войной между Ираном и Израилем.

Для российских нефтепереработчиков эти средства стали особенно важными на фоне регулярных атак украинских беспилотников. В течение последних месяцев российские НПЗ неоднократно подвергались ударам, что приводило к повреждению производственных мощностей и сокращению объемов переработки.

По данным Bloomberg, уровень нефтепереработки в россии опустился до самых низких показателей за более чем 16 лет. Это заставило Москву увеличивать экспорт сырой нефти и вводить дополнительные ограничения на экспорт отдельных видов горючего, в частности авиационного.

Несмотря на рост мировых цен на нефть, масштабные компенсационные выплаты существенно уменьшили потенциальные доходы российского бюджета. Министерство финансов рф рассчитывало майские налоги, исходя из средней цены на нефть марки Urals на уровне 94,87 доллара за баррель, что более чем на 73% превышает показатель годичной давности.

В целом чистые поступления в бюджет россии от нефти и газа в мае составили 678,9 млрд рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году. В то же время в месячном измерении этот показатель сократился примерно на 20%.

Нефтегазовая отрасль обеспечивает около пятой части всех доходов российского бюджета. При этом финансовое давление на Кремль усиливается из-за роста расходов на войну против Украины. Ранее российские правительственные чиновники уже предупреждали Кремль о рисках увеличения бюджетного дефицита из-за военных расходов.

Напомним, ранее сообщалось, что в россии все чаще поднимают вопрос о необходимости прекращения боевых действий ради стабилизации финансовой системы страны.

Впрочем, доходы рф от продажи нефти и газа в мае 2026 года увеличились примерно на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и могут составить около 700 млрд рублей (ориентировочно $9,8 млрд).

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате недавних успешных украинских атак по объектам на территории россии агрессор потерял около 10% своих общих нефтеперерабатывающих мощностей.

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