В Грузии во второй раз за двое суток произошел масштабный блэкаут, в Тбилиси остановилось метро

В Грузии утром 25 июля второй раз за двое суток произошел масштабный сбой в энергосистеме. Без электроэнергии остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси и ряд других населенных пунктов.

Об этом сообщает NewsGeorgia.

20 марта 2025, 14:54 В каких странах были масштабные отключения электроэнергии На инфографике – в каких странах за последние годы происходили масштабные отключения электроэнергии.

Как отмечается, аварийное отключение произошло около 08:00 по местному времени. В столице из-за обесточивания была приостановлена работа метро, возникли перебои с движением поездов, а из-за остановки насосных станций начались проблемы с водоснабжением. Также сообщалось о нестабильной работе мобильного интернета.

Восстановление электроснабжения началось вскоре после аварии – в некоторых районах Тбилиси свет появился примерно через полчаса.

Это уже второй масштабный блэкаут в Грузии менее чем за 48 часов. Предыдущее отключение произошло в ночь против 24 июля, тогда восстановление работы энергосистемы продолжалось почти всю ночь.

Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) после первого инцидента созвала экстренное заседание и начала расследование причин аварии. Регулятор заявил, что рабочая группа получила полный доступ к данным всех энергетических компаний страны.

В то же время официальные причины первого масштабного отключения до сих пор не объявлены. Оператор энергосистемы GSE опроверг информацию об аварии на линии электропередачи с Турцией, а руководство Ингурской ГЭС не подтвердило сообщения о каких-либо проблемах на станции.

Напомним, в ночь против 24 июля Грузия столкнулась с масштабным блэкаутом] Электроснабжение почти одновременно исчезло в большинстве районов Тбилиси и ряде других городов страны.

Также в апреле 2025 года в Грузии блэкаут происходил дважды.

А недавно сообщалось о том, что национальная электросеть Кубы полностью вышла из строя, в результате чего без электроэнергии остался почти весь остров и, в частности, около 10 миллионов жителей страны.

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