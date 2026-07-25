Хакеры рф добрались до ядерных разработок США и НАТО – CNN

В течение последнего года российские хакеры проводили масштабную кибершпионскую кампанию против ученых, оборонных компаний и чиновников США и стран НАТО. Их целью могли быть засекреченные данные о ядерных разработках и разведывательная информация, полезная россии в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на разведывательный отчет.

11 июля 2026, 02:57 Рф взламывала камеры дверных звонков для слежки за поставками оружия Украине – Telegraph Российские хакеры использовали незащищенные IP-камеры и камеры дверных звонков для слежки за военными базами НАТО и маршрутами поставок оружия Украине. Масштабную операцию разоблачили спецслужбы Нидерландов.

По оценке западной разведки, хакеры пытались получить доступ к информации о разработке ядерного оружия. Среди целей были специалисты в сфере ядерного синтеза, сотрудники оборонных компаний и представители власти.

Злоумышленники отправляли жертвам электронные письма. После их открытия они могли похитить переписку пользователя за последние три месяца и получить доступ к контактам всей организации.

Министр по вопросам безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что новые методы кибератак россияне сначала испытывают против украинских пользователей, а затем применяют в странах НАТО.

Западные правоохранители уже принимают ответные меры. В Таиланде задержали 30-летнего россиянина, которого считают одним из участников хакерской группировки. Его экстрадировали в США, где он предстанет перед судом в Бостоне.

Представитель ФБР Бретт Литерман отметил, что после периода относительного затишья активность российских хакеров против США снова существенно возросла.

Напомним, Кремль в течение 18 месяцев проводил масштабную координацию шпионажа за ядерными объектами более чем десяти европейских стран, запуская дроны с кораблей своего «теневого флота» в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах.

Также сообщалось, что более 500 британских военных, проходящих службу на секретных объектах, случайно раскрыли информацию о себе и расположении баз через популярное фитнес-приложение Strava.

Кроме того, через фитнес-приложение французский военнослужащий непреднамеренно раскрыл точное местонахождение авианосной ударной группы во главе с авианосцем «Шарль де Голль» в Средиземном море.

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