Силы обороны поразили терминал «Таманьнефтегаз», склады и корабли рф

В период 23 мая и в ночь на 24 мая подразделения Сил обороны нанесли серию ударов по ключевым военным и логистическим объектам россии.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В частности, поражен нефтеналивной причал терминала «Таманьнефтегаз» в районе Волны (Краснодарский край рф). По предварительным данным, поврежден нефтеналивной стендер. Этот терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов россии в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год, в том числе для нужд российской армии.

Кроме того, зафиксированы удары по складам боеприпасов в районе Межгорья (временно оккупированный Крым), а также по складам материально-технического обеспечения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов в районе Белолуцка на Луганщине.

Также поражены пункты управления беспилотниками оккупантов в районах Борисовки (Белгородская область), Воскресенки (Донецкая область) и Тёткино (Курская область).

В районе военно-морской базы «Новороссийск» в Краснодарском крае также зафиксировано поражение сторожевого корабля «Пытливый» и ракетного катера на воздушной подушке. Степень повреждений уточняется.

Напомним, в ночь на субботу, 23 мая, подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым объектам российской военно-логистической инфраструктуры, в частности по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Краснодарском крае.

Помимо этого, 23 мая президент Владимир Зеленский сообщил о поражении одного из важных российских военных предприятий в Пермском крае.

