В Запорожье выросло количество людей, пострадавших в результате вражеского обстрела

Количество пострадавших в результате российского авиационного удара по городу Запорожье увеличилось до 11 человек.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

Он рассказал, что пострадавших со взрывными травмами доставили в медицинские учреждения области. Врачи проводят обследование и принимают решение по каждому пациенту в зависимости от тяжести полученных повреждений.

«Среди тех, кому понадобилась помощь врачей, трое детей – 3, 5 и 7 лет», – уточнил руководитель ОВА.

Напомним, утром 25 июля российская армия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погибла женщина, также сообщалось о девяти пострадавших.

Ранее сообщалось, что в течение ночи российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными БпЛА разных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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