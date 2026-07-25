На Закарпатье мужчину с инвалидностью незаконно удерживали в ТЦК

В Закарпатской области мужчину с инвалидностью, который имел законное право на отсрочку от мобилизации, незаконно удерживали в одном из подразделений ТЦК и СП.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам Лубинца, к нему поступило обращение относительно возможного нарушения прав жителя Закарпатья 1970 года рождения во время мобилизационных мероприятий.
Как отмечалось в обращении, сотрудники полиции доставили мужчину, который имеет инвалидность, в одно из подразделений Закарпатского областного ТЦК и СП. Несмотря на наличие документов, подтверждавших его право на отсрочку, его продолжали удерживать.
Кроме того, мужчина болеет туберкулезом, нуждается в постоянном лечении и регулярном приеме медикаментов. По данным обращения, во время пребывания в ТЦК ему не предоставили надлежащую медицинскую помощь и не обеспечили возможность вовремя принимать необходимые лекарства.
«Я безотлагательно поручил своему Представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову проверить изложенные факты. Благодаря оперативному реагированию мужчину освободили, а его законное право на отсрочку – восстановили», – отметил омбудсмен.
Обстоятельства инцидента передали для правовой оценки. В Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона направили сообщение о возможном превышении власти военным должностным лицом, а в ГБР – относительно возможного превышения полномочий сотрудником правоохранительного органа. Также инициирована проверка и служебное расследование в Военной службе правопорядка в ВСУ и ОК «Запад».
«Моя позиция неизменна: мобилизация должна проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. Ни одно должностное лицо не может своим решением отменить право человека, гарантированное законом», – подчеркнул Лубинец.
Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал демонтировать «порочную практику бусификации», которая приобрела системный и жесткий характер при предыдущем руководстве Минобороны и фактически легализовала насильственные методы в мобилизационных процессах.
Также недавно Военная служба правопорядка (ВСП) провела масштабную волну внезапных проверок в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине и выявила сотни правонарушений.
В частности, ранее правоохранители начали расследовать обстоятельства смерти 52-летнего мужчины, которого госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями после пребывания в Кременчугском РТЦК и СП.
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