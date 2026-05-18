Зеленский рассказал, как удары Украины бьют по нефтяным доходам россии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние месяцы удары Украины по территории россии привели к потере около 10% ее нефтеперерабатывающих мощностей.

Об этом он сообщил, комментируя доклад разведки относительно последствий украинских «дальнобойных санкций» для российской экономики.

6 января 2026, 17:45

По словам главы государства, потери в нефтепереработке стали для россии особенно чувствительными, поскольку страна вынуждена останавливать часть скважин, что значительно сложнее для восстановления, чем в большинстве других нефтедобывающих государств.

«Только за эти месяцы минус 10% российской нефтепереработки. Это очень больно для них», – отметил Зеленский.

Он добавил, что специфика российской нефтедобычи делает такие потери критическими, а восстановление скважин требует значительно больше времени и ресурсов.

Отдельно президент подчеркнул, что благодаря комплексному давлению доходы российского бюджета за пять месяцев года уже демонстрируют дефицит, превышающий запланированные показатели. По его словам, российское руководство пыталось накопить ресурсы для войны, однако их недостаточно для долговременного финансирования боевых действий.

Зеленский также подчеркнул, что уже согласовал новые операции для украинских спецслужб и Сил обороны.

Напомним, СБУ совместно с Силами обороны Украины совершили серию поражений по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Московской области рф, а также по военному аэродрому «Бельбек» во временно оккупированном Крыму.

Для поражения вражеских целей применили вооружение украинской разработки, в частности, дроны RS-1 «Барс», FP-1 «Firepoint», БАРС-СМ «GLADIATOR».

