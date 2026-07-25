Россияне ударили УАБами по Запорожью: есть погибшая, пострадали дети

Утром 25 июля российская армия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погибла женщина, еще девяти людям понадобилась медицинская помощь, в том числе трем детям.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в городе прогремели около 11:00. Незадолго до атаки Воздушные силы предупреждали жителей Запорожья и области об угрозе применения управляемых авиационных бомб.
По предварительным данным, после удара к медикам обратились девять пострадавших. Среди них – трое детей.
Одна женщина погибла от полученных травм.
Напомним, в течение ночи российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными БпЛА разных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.
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