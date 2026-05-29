России не хватает не менее 28 млрд долларов на финансирование войны против Украины – FT

Россия может столкнуться с дефицитом в размере не менее 2 трлн рублей (около 28 млрд долларов США) для финансирования войны против Украины в 2026 году.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой письмо министра финансов рф Антона Силуанова, которое оказалось в распоряжении издания.

По данным FT, в феврале российский Минфин прогнозировал, что превышение расходов на войну может увеличиться до 4 трлн рублей в «отрицательном сценарии». Аналогичный дефицит в 4 трлн рублей ожидается также в 2027 и 2028 годах.

Чтобы покрыть расходы, Силуанов предложил правительству заморозить почти 2,9 трлн рублей расходов вне военной сферы уже в этом году, а в последующие два года – еще 5,4 трлн и 7,1 трлн рублей соответственно. Издание отмечает, что это свидетельствует о растущем давлении на российские финансы.

Сам Силуанов признал необходимость пересмотра бюджета из-за «изменений в макроэкономических условиях» и необходимости концентрировать ресурсы на «приоритетных направлениях». Он также не исключил дальнейшего сокращения издержек.

В материале также отмечается, что рост цен на нефть на фоне войны вокруг Ирана частично поддержал российский бюджет, однако этого недостаточно для компенсации стремительного увеличения военных расходов.

Эксперты, опрошенные FT, считают, что Кремль все больше вынужден жертвовать социальными программами, инвестициями и поддержкой бизнеса для продолжения войны против Украины.

Напомним, по оценке главы Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина, в течение ближайших четырех-пяти месяцев Кремль может потерять возможность вести переговоры «с позиции силы».

А в Службе внешней разведки Украины считают, что в случае объявления мобилизации в россии начнутся не только социальные потрясения, но и наступит масштабный экономический кризис. Последствия такого решения рф будет ощущать годами.

