Более 220 боев на фронте за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления

На фронте за минувшие сутки произошло 223 боевых столкновения. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. За сутки российская армия потеряла еще 1350 военных.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июня.

29 мая 2026, 19:58 Путин заявил, что ситуация на фронте «дает право говорить» о вероятном завершении войны в Украине Путин заявил, что нынешняя ситуация на поле боя якобы позволяет говорить о завершении войны против Украины, однако конкретных сроков он не назвал.

По данным командования, за сутки российские войска нанесли 93 авиационных удара и сбросили 269 управляемых авиабомб. Также оккупанты применили 9928 дронов-камикадзе и совершили 3204 обстрела населенных пунктов и позиций украинских военных, в частности 45 – из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки поразила три района сосредоточения личного состава российских войск, две артиллерийские системы и восемь пунктов управления БПЛА.

Больше всего штурмов зафиксировали на Покровском направлении – там украинские военные остановили 46 атак россиян в районах Торецкого, Софиевки, Кучерового Яра, Белицкого, Матяшевого, Василовки, Дорожного, Вольного, Нового Донбасса, Заповедного, Новоалександровки, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлиного, Новопавловки и Удачного.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак вблизи Доброполья, Воздвижевки, Железнодорожного, Оленоконстантиновки, Староукраинки, Гуляйпольского, Рыбного, Прилук, Рождественки, Верхней Терсы, Цветкового и Чаровного.

На Константиновском направлении российские войска совершили 17 атак в районах Константиновки, Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра и Ильиновки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 10 попыток продвижения оккупантов, на Александровском – еще 10 атак. На Славянском направлении украинские военные остановили 8 атак, на Южно-Слобожанском – 5, на Северо-Слобожанском и Курском – 4 боевых столкновения.

На Купянском и Ореховском направлениях было по три атаки, на Приднепровском – два боевых столкновения, на Краматорском – одна атака в районе Часового Яра. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не обнаружено.

В целом за минувшие сутки российская армия потеряла 1350 военных. Также Силы обороны обезвредили 6 танков, 4 боевые бронированные машины, 82 артиллерийские системы, 7 РСЗО, 2 средства ПВО, 10 наземных роботизированных комплексов, 2245 беспилотников, 393 единицы автомобильной и 4 единицы специальной техники.

Напомним, ранее иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки.

А военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

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