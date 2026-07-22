В порту Новороссийска запретили движение судов в ночное время – Reuters

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Россия временно ограничила движение судов в Новороссийском морском порту, из-за угроз атак украинских беспилотников.
Фото: росСМИ

Россия временно ограничила движение судов в своем крупнейшем морском порту, Новороссийском, из-за угроз атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в зерновой отрасли.

Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму«Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

По информации журналистов, судам запретили заходить в порт и покидать его в период с 00:00 до 05:00.

Кроме того, 21 июля российское правительство запретило судам становиться на якорь в районах без систем противовоздушной обороны в портах Азов и Кавказ.

Распоряжения были переданы в устной форме, без официального документа для судоходных компаний. При это в остальное время порт работает в обычном режиме, а ограничения пока не повлияли на отгрузку зерна.

Журналисты отмечают, что Новороссийск является крупнейшим портом россии по объемам перевалки грузов. Через него проходит до трети российского экспорта зерна, а также производится отгрузка нефти, металлов и контейнерных грузов.

Напомним, что в течение последних недель Силы обороны Украины регулярно наносят удары по российским судам и танкерам теневого флота в Азовском и Черном морях. Так, только в ночь на 20 июля в рамках операции «МоЛоЧКа» были поражены семь судов – три танкера и четыре сухогруза.

Кроме того, недавно стало известно, что Силы беспилотных систем вывели из строя большинство паромов, обеспечивавших работу Керченской переправы.

Ранее сообщалось, что Казахстан приостановил экспорт нефти через Новороссийск на фоне атак беспилотников на танкеры.

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