Сырский заявил, что число наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки

За прошедшие сутки было зафиксировано, что количество наступательных действий Вооруженных сил Украины на фронте превзошло количество наступательных действий со стороны российской оккупационной армии.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал в интервью «Милитарному».

24 апреля 2026, 11:29

«Интенсивность и количество боевых действий с российской стороны уменьшились, выросло количество наступательных и контратакующих действий с нашей стороны. Например, вчерашние сутки, закончившиеся в 00:00, были характерны тем, что количество наших наступательных действий впервые превзошло количество наступательных действий со стороны противника», – заявил он.

Согласно словам Сырского, украинских контратакующих и наступательных действий на фронте было больше, чем провел противник.

Главком ВСУ уточнил, что сейчас россияне пытаются сосредоточить усилия на нескольких направлениях: Покровском, Очеретинском, Александровском, Константиновском, Лиманском, а также частично на Купянском.

«Нельзя расслабляться, потому что враг силен. На Покровском направлении он сосредоточил почти 99 тыс. личного состава, и это самая крупная группировка вообще, которая есть у него на разных участках фронта», – подчеркнул главнокомандующий.

При этом Сырский напомнил, что во время предыдущего наступления в конце апреля ВСУ освободили на Александровском направлении площадь около 500 кв. км украинской земли, а именно – 12 населенных пунктов.

Как известно, недавно Силы обороны выбили российских оккупантов с ключевых локаций в Степногорске.

Напомним, в начале месяца Сырский заявил, что россияне активизировались фактически по всему фронту.

Также сообщалось, що россия начинает терять инициативу в войне против Украины, тогда как украинские силы все эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику врага.

Кроме этого, Сырский заявил, что российская армия несет в среднем в 3,5 раза больше потерь в войне, чем Силы обороны Украины.

