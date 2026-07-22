Укрзализныця заказала более 90 пассажирских вагонов украинского производства

Укрзализныця заключила контракт с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 92 новых пассажирских вагонов. Закупку профинансируют за счет государственного бюджета, а поставки запланированы на 2027-2028 годы.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Согласно договору, железная дорога получит 83 купейных вагона, которые при необходимости можно будет использовать в формате СВ, а также девять безбарьерных вагонов. Они будут иметь специально оборудованные купе для пассажиров, которые пользуются колесными креслами, с удобным заездом и отдельным инклюзивным санитарным модулем.

Стоимость одного купейного вагона составляет 68 млн грн, а безбарьерного – 72 млн грн.

В Укрзализныце отметили, что обновление подвижного состава остается критически важным из-за постоянных российских атак, регулярно повреждающих пассажирские вагоны, а также из-за значительного износа парка. Средний возраст вагонов компании превышает 35 лет, а часть из них уже постепенно выводится из эксплуатации из-за завершения срока службы.

«В 2026 году Укрзализныця уже получила 21 новый пассажирский вагон украинского производства. К их изготовлению были привлечены 166 украинских предприятий, поставлявших комплектующие и технологические решения», – добавили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця увеличит количество детских вагонов в поездах.

Также сообщалось, что Укрзализныця откроет сотни мобильных укрытий возле станций и критических объектов

На нашей инфографике можно посмотреть данные об убыточности перевозок УЗ до и во время большой войны.

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