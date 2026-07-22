В Минэнерго прокомментировали информацию о повышении тарифов на газ и свет с 2027 года

Министерство энергетики Украины прокомментировало информацию о якобы запланированном повышении тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года и отметили, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов. А полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

Об этом говорится в публикации Минэнерго в Telegram.

3 июля 2026, 17:52 Горячие цены на холодную воду: новые тарифы на водоснабжение в городах Украины В июле коммунальные предприятия увеличили стоимость снабжения и отведения холодной воды для ряда украинских городов. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие тарифы сейчас действуют в областных центрах Украины.

Комментируя сообщения о якобы закрепленном в меморандуме с МВФ повышении тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года, в Минэнерго пояснили, что речь идет не о росте цен, а о подготовке до конца 2026 года дорожной карты реформ энергетического сектора, которую Минэнерго разрабатывает совместно с МВФ.

В ведомстве утверждают, что речь идет только об аналитической и планировочной работе, а не о принятии решений относительно изменения стоимости газа или электроэнергии.

В то же время сейчас в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, а полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

В Минэнерго отмечают, что одним из ключевых направлений подготовки дорожной карты является усиление социальной защиты населения. В частности, планируется расширение программы жилищных субсидий и внедрение адресной поддержки для наиболее уязвимых домохозяйств.

Кроме того, в министерстве отметили, что, как и во время предыдущих пересмотров программы сотрудничества с МВФ, меморандум определяет только возможные направления реформирования энергетической отрасли и не содержит обязательств по повышению тарифов на газ или электроэнергию в период действия военного положения.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в следующем году тарифы на газ и свет якобы могут вырасти.

Как известно, в апреле правительство обещало не менять цены на электроэнергию для населения как минимум шесть месяцев.

Тем временем в некоторых регионах с 1 июля установили новые расценки на воду и канализацию.

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