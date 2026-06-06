Экснардеп Тягнибок ранен на фронте: что известно о его состоянии

Бывший народный депутат и глава партии «Свобода» Олег Тягнибок получил контузию из-за удара российского FPV-дрона по автомобилю. Сейчас он служит командиром батальона беспилотных систем «Дике Поле» в составе 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Об этом сообщили заместитель командира роты батальона Тимур Кныш в комментарии для «Говорить великий Львів» и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По словам Кныша, Тягнибок пострадал во время передвижения по территории гарнизона. В машину, в которой он находился, влетел российский FPV-дрон.

«Слава Богу, что эта новость стала горькой, а не трагической. Благодаря мастерству водителя и скорости передвижения ранение не смертельное, но серьезная контузия со всеми последствиями – это и баротравмы, и сотрясение», – рассказал военный.

Тягнибоку уже оказали медицинскую помощь. За состоянием его здоровья следят.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Олег Тягнибок присоединился к войску. В 2025 году он получил звание подполковника и стал командиром батальона беспилотных систем «Дике Поле» в составе 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Также ранее сообщалось, что другой бывший народный депутат Олег Ляшко служит в подразделениях беспилотных систем. В октябре 2024 года он стал командиром батальона беспилотных систем, а в мае 2026 года его назначили командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования «Восток».

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