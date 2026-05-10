Наступление рф замедлилось до самых низких темпов с 2023 года: NYT назвали возможные причины

Российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и в настоящее время не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс. Такие изменения военные аналитики связывают со стремительным развитием беспилотных технологий и проблемами со связью.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных аналитиков и данные OSINT-исследователей, которые отслеживают ситуацию на линии фронта.

По оценкам аналитической группы Black Bird Group, последние три месяца стали для россии наименее результативными по темпам продвижения с 2023 года. Если нынешняя динамика сохранится, на полную оккупацию Донбасса рф могут понадобиться десятки лет.

Одной из главных причин замедления наступления издание называет стремительное развитие дронов, которые фактически изменили характер войны. Массовые атаки бронетехникой стали редкостью, а российские подразделения все чаще действуют малыми группами – пытаются продвигаться пехотой или даже мотоциклами, чтобы оставаться менее заметными для беспилотников.

Кроме того, по данным NYT, в 2026 году часть российских дроновых подразделений потеряла доступ к спутниковому интернету Starlink, который использовали для координации беспилотников. На эффективность российских войск также повлияли внутренние ограничения мессенджера Telegram, которые Кремль усилил для контроля над интернетом.

Издание отмечает, что Украина получила преимущество на отдельных участках фронта благодаря развитию собственных беспилотных систем, новым технологиям и тактикам ведения боя. В то же время россия также активно наращивает свои дроновые подразделения и адаптируется к новым условиям войны.

Отдельно NYT обращает внимание на проблемы россии с набором контрактников. В начале 2026 года Кремль начал хуже выполнять планы по комплектованию армии, что усиливает сомнения в США и Европе относительно способности рф долго поддерживать нынешнюю интенсивность войны без новой волны масштабной мобилизации.

По мнению аналитиков, Москва все больше делает ставку не на быстрое военное захват Донбасса, а на политическое и переговорное давление.

Напомним, в последнее время интенсивность ударов ВСУ значительно выросла. В частности, президент Владимир Зеленский заметил, что в апреле Украина не только улучшила статистику обезвреживания врага, но и в четыре раза увеличила количество дальнобойных атак, «мидлстрайков», относительно показателей февраля.

Параллельно с этим, главком Александр Сырский сообщил о вынужденной реакции российского командования, которое для защиты от украинских дронов экстренно развертывает масштабное подкрепление – 4 новых полка, 24 дивизиона и более 160 батарей ПВО.

