Помощь молодым врачам и поддержка больниц около фронта: Свириденко озвучила нововведения

Кабинет министров продлил до конца года программу поддержки медицинских учреждений и врачей, работающих в прифронтовых общинах и на территориях боевых действий. Также правительство расширило перечень молодых врачей, которые могут получить от государства 200 тыс. грн помощи.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

19 декабря 2025, 15:40 Выплаты при рождении, прожиточный минимум, зарплаты учителей и врачей: финансовые изменения-2026 С 1 января 2026 возрастет минимальная заработная плата и прожиточный минимум. Также до 50 тысяч грн возрастут выплаты при рождении ребенка. Подробнее об этих и других изменениях – на инфографике.

«Во втором полугодии 2026 года медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь на территориях активных боевых действий, ежемесячно будут получать дополнительные средства для формирования фонда оплаты труда. Действие этой программы должно было завершиться 30 июня, однако правительство продлило ее до конца 2026 года», - говорится в сообщении.

Согласно словам Свириденко, медучреждения первичного звена получают на 20% больше средств за каждую декларацию с пациентом. Отдельно усилено финансирование экстренной медицинской помощи.

Также премьер сообщила, что было расширено действие программы поддержки для молодых врачей при трудоустройстве.

Как отмечается, адресную выплату в 200 тыс. грн смогут получить выпускники интернатуры, которые трудоустроились в учреждения на территориях возможных боевых действий.

Свириденко уточнила, что речь идет о сроке трудоустройства как минимум на три года в учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности в общинах, где существует критическая потребность в медицинских работниках.

«Раньше программа распространялась на выпускников, которые начали работу на территориях активных боевых действий и в сельской местности. Отныне ею также могут воспользоваться молодые врачи, которые трудоустроились в учреждения здравоохранения на территориях возможных боевых действий (кроме Киевской области и городов областного значения – Запорожья, Николаева, Одессы, Харькова и Чернигова)», – добавила премьер.

Как известно, в сентябре 2025 года Кабмин повысил зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменялась средняя зарплата медицинских работников в Украине. Также мы анализировали, что расходы стран ЕС на профилактическую медицину выросли до 202 евро на человека после пандемии COVID.

Кроме этого, на инфографике «Слово и дело» – как изменялись расходы на медицину до большой войны, во время пандемии и вторжения рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.